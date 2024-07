Koeman mysterieus: ‘Weet het voor mezelf wel, maar laat het voor jullie open’

Ronald Koeman weet al hoe zijn aanval eruit zal zien tegen Engeland, maar houdt dit nog even voor zichzelf. Toch lijkt het er sterk op dat hij weer met in de punt van de aanval gaat spelen. De bondscoach is namelijk van mening dat de spits zijn krediet verdient.

“Memphis kan beter, maar dat ligt ook aan anderen”, geeft Koeman aan in gesprek met De Telegraaf. “Hij is onderdeel van het team. En soms wordt hij in moeilijke situaties aangespeeld. Dat wil hij zelf ook, maar kan beter.” Vervolgens benadrukt Koeman dat het niet alleen aan Depay zelf ligt. “Iedereen heeft zijn mening en roept wat. Maar ik ben degene die de spelers elke dag meemaakt en op trainingen dingen ziet die anderen niet zien.” Volgens Koeman is het terecht dat Depay zo veel krediet van hem krijgt. “De oude Koeman had Depay ook niet gepasseerd. Dát heeft er niks mee te maken hoe ik tien jaar geleden was en nu ben.”

Artikel gaat verder onder video

In de wedstrijd tegen Turkije koos hij er halverwege de wedstrijd toch voor om Wout Weghorst in te brengen en Depay achter de spits te posteren. “We stonden achter, verwachtten dat wij veel aan de bal zouden zijn en zij naar achteren zouden lopen”, verklaart Koeman die keuze. “Ik heb altijd gezegd dat ik het liefst met drie middenvelders speel. En Depay is geen middenvelder. Alleen vroeg de situatie in de wedstrijd daarom. In principe is dit niets voor aan het begin van de wedstrijd. Als je – zoals wij willen – met buitenspelers wil spelen, dan heb je vier aanvallers.”

De kans is groot dat Depay, ondanks alle kritiek, ook in de halve finale tegen Engeland als spits aan de aftrap zal verschijnen. “Als je Europees kampioen wilt worden, moeten de spelers die iets extra’s hebben er in zulke wedstrijden als tegen Engeland staan. Voor het spel bij een achterstand is Weghorst natuurlijk een veel betere spits dan Depay. Maar tegen Engeland? Depay kan, Weghorst kan, de combinatie kan. Ik weet het voor mezelf wel, maar laat het voor jullie open”, eindigt hij mysterieus.

