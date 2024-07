Koeman stelde international vlak voor EK teleur: 'Hij wilde alleen uitzondering maken voor Frenkie en Memphis'

Ronald Koeman maakte voor het Europees Kampioenschap in Duitsland enkel een uitzondering voor en . Dat vertelt in het programma Matchday van Broederliefde. De middenvelder van Feyenoord behoorde weliswaar tot de voorselectie van het Nederlands elftal voor het eindtoernooi, maar worstelde met zijn fitheid en kon zich zodoende niet laten zien aan Koeman. De bondscoach maakte hem duidelijk dat hij écht honderd procent fit moest zijn.

Timber was na een sterk seizoen bij Feyenoord een belangrijke kandidaat om als een van de middenvelders mee af te reizen naar het EK in Duitsland. De oud-speler van Ajax en FC Utrecht had in de personen van Marten de Roon en Mats Wieffer twee potentiële concurrenten geblesseerd zien afhaken, waardoor de kans op een uitverkiezing zeer groot was. Maar Timber kwam niet ongeschonden uit het afgelopen seizoen en was al niet fit toen hij zich in Zeist meldde voor de eerste oefenstage.

“Dus ik had m’n blessure. We hadden een drie daagse, daar zou ik komen en de laatste dag meetrainen. Dat lukte uiteindelijk niet, omdat mijn knie gewoon nog niet goed genoeg was”, zo vertelt Timber openhartig in gesprek met de Nederlandse rapgroep. Koeman en Timber hebben vervolgens lang met elkaar gezeten. De bondscoach zou tegen Timber hebben gezegd dat hij erbij zou zitten, maar dat hij niet fit genoeg was en het onduidelijk was wanneer hij fit zou zijn. “En ik wist het zelf ook niet, maar ik wilde zo graag. Dus ik zei tegen hem (Koeman, red.) dat ik er alles aan zou gaan doen om voor 1 juni fit te zijn. Maar hij zei dat hij er niet op kon vertrouwen, want ik had nog niet meegetraind en hij maakt alleen uitzonderingen voor Frenkie en Memphis”, zegt Timber.

Memphis heeft een zeer moeizaam seizoen achter de rug bij Atlético Madrid, waarin hij andermaal worstelde met zijn lichaam. Het was in de aanloop naar het EK dan ook de vraag hoe fit hij zou zijn, maar de aanvaller kwam in de oefenwedstrijden tegen Canada en IJsland ‘gewoon’ in actie en is ook in Duitsland basisspeler. Voor De Jong kwam het EK te vroeg. De middenvelder van FC Barcelona herstelde niet voldoende van een enkelblessure en moest zodoende een streep zetten door deelname. Timber was op dat moment al afgevallen bij Oranje, maar kwam na het uitvallen van De Jong tóch weer in beeld. “Als Frenkie niet fit was en ik wel op dat moment, dan wilde Koeman mij erbij nemen. Dus ik ben door gaan trainen die tijd. Uiteindelijk was ik toch niet fit toen ik werd geappt of ik dat was”, zo klinkt het.

Timber was wel bereid risico te nemen. “Het is het EK. Ik wilde forceren, maar het kon echt niet”, aldus de middenvelder, die in maart debuteerde in het Nederlands elftal. Hij kwam in de oefeninterland in en tegen Duitsland als invaller binnen de lijnen.

