Salarissen van EK-bondscoaches lekken: Koeman staat hoog op lijst met vorstelijk salaris

Finance Football claimt de salarissen te weten van alle bondscoaches op het EK. Volgens onderzoeksjournalist Pedro Pereira is Gareth Southgate van Engeland met een jaarsalaris van 5,8 miljoen euro de absolute grootverdiener van het bondscoachesgilde. Ronald Koeman staat hoog hoog op de lijst, met naar verluidt een honorarium van 3 miljoen euro per jaar.

Hoewel er in Engeland veel kritiek klinkt op Southgate, zijn de prestaties van Engelse bondscoach dit EK naar behoren. The Three Lions wonnen afgelopen woensdag in Dortmund met 1-2 van het Nederlands elftal en staan daardoor aanstaande zondag in Berlijn in de finale tegenover Spanje. Spanje bereikte de eindstrijd dankzij een 2-1 overwinning op Frankrijk.

Julian Nagelsmann van Duitsland (4,8 miljoen euro), Roberto Martínez van Portugal (4 miljoen euro), Didier Deschamps van Frankrijk (3,8 miljoen euro) en Koeman (3 miljoen euro) completeren de top vijf. Willy Sagnol van Georgië toucheert naar verluidt 200.000 op jaarbasis en is daarmee de minstverdienende bondscoach op het EK.

De bestbetaalde bondscoaches op het EK volgens Finance Football:

1. Gareth Southgate (Engeland): 5,8 miljoen euro

2. Julian Nagelsmann (Duitsland): 4,8 miljoen euro

3. Roberto Martínez (Portugal): 4 miljoen euro

4. Didier Deschamps (Frankrijk): 3,8 miljoen euro

5. Ronald Koeman (Nederland): 3 miljoen euro

6. Luciano Spaletti (Italië): 3 miljoen euro

7. Vicenzo Montella (Turkije): 1,8 miljoen euro

8. Murat Yakin (Zwitserland): 1,6 miljoen euro

9. Ralf Rangnick (Oostenrijk): 1,5 miljoen euro

10. Domenico Tedesco (België): 1,5 miljoen euro

11. Zlatko Dalić (Kroatië): 1,5 miljoen euro

12. Dragan Stojković (Servië): 1,4 miljoen euro

13. Luis de la Fuente (Spanje): 1,25 miljoen euro

14. Serhiy Rebrov (Oekraïne): 1,25 miljoen euro

15. Kasper Hjulmand (Denemarken): €1,15 miljoen euro

16. Sylvinho (Albanië): 750.000 euro

17. Michal Probierz (Polen): 560.000 euro

18. Steve Clark (Schotland): 550.000 euro

19. Francesco Calzona (Slowakije): 540.000 euro

20. Marco Rossi (Hongarije): 300.000 euro

21. Matjaž Kek (Slovenië): 300.000 euro

22. Ivan Hašek (Tsjechië): 250.000 euro

23. Edward Iordănescu (Roemenië): 240.000 euro

24. Willy Sagnol (Georgië): 200.000 euro