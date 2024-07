Scouts van Go Ahead Eagles zien krankzinnig incident in Noorwegen: fysiotherapeut komt veld op en krijgt rode kaart

Een bizar moment in de wedstrijd tussen Sarpsborg 08 en SK Brann (1-1), zaterdagavond in de Noorse Eliteserien. De fysiotherapeut van Sarpsborg kreeg twee gele kaarten nadat hij het veld had betreden.

In de 84ste minuut van de wedstrijd, toen het nog 0-0 stond, ging een speler van Sarpsborg naar de grond met kramp. Fysiotherapeut João Ferreira sprintte het veld op om de speler te behandelen, maar kreeg een gele kaart van scheidsrechter Marius Lien omdat hij niet zou hebben gewacht op toestemming. Toen Ferreira zijn onvrede daarover liet blijken, volgde een tweede gele kaart en dus een rode.

Na zijn rode kaart maakte Ferreira een wegwerpgebaar en kon hij een lach niet onderdrukken. Meerdere spelers probeerden hem te kalmeren. Na het bizarre incident scoorden beide ploegen één keer en dus eindigde het duel in 1-1. Voor Brann was het de laatste wedstrijd voor de eerste ontmoeting met Go Ahead Eagles in de tweede voorronde van de Conference League. De ploegen treffen elkaar donderdagavond in Deventer.

Scheidsrechter Marius Lien zei na afloop tegen het Noorse NRK dat hij 'het taalgebruik en de gebaren' van Ferreira niet kon tolereren. Zelf zei Ferreira over het incident dat hij vindt dat de fysiotherapeuten zelf moeten kunnen bepalen wanneer ze het veld op komen om spelers te behandelen. "We zijn degenen die in staat zijn om die beslissing te nemen."