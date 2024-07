Sjoerd van Ramshorst (NOS) krijgt uit het niets keiharde sneer bij Vandaag Inside

Aan het einde van de vrijdagavonduitzending van Vandaag Inside Oranje hebben de tafelgasten uitgehaald naar het programma Studio Fußball. De voetbaltalkshow van de NOS is twee dagen van de buis verdwenen door de uitschakeling van Oranje. Job Knoester kan het niet laten om een sneer uit te delen aan Sjoerd van Ramshorst.

Wanneer Wilfred Genee zegt dat Vandaag Inside Oranje ook zaterdagavond weer te zien is, komt Johan Derksen met een reactie. “Wij gaan door tot het laatste! Wij zijn niet van de NOS”, zegt het boegbeeld van het programma cynisch. “Waar zijn die gebleven?!”, vraagt Genee zich hardop af.

Hoewel de tafelgasten al zo’n vijftien seconden niet meer over Studio Fußball praten, deelt Knoester een sneer uit. “Ik begrijp niet waarom jullie Sjoerd van Ramshorst zo leuk vinden? Dat is een beetje een student die een voetbalshow leidt. Hebben jullie dat idee niet?”, zegt de tafelgast. “Studio Fußball? Nee, dat is niks”, antwoordt René van der Gijp.

“Ze hadden iedere avond de verkeerde gast zitten”, sluit Derksen het onderwerp af. Het programma van de NOS is nog één keer te zien deze zomer, namelijk aankomende zondag. Dan staat de finale tussen Spanje en Engeland op het programma.