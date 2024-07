Sneijder ontkent betrokkenheid bij witwassen en banden met internationale bende

Wesley Sneijder wordt genoemd in een grote Turkse drugs- en witwaszaak, maar ontkent zelf dat hij een verdachte is. Volgens Sneijder is hij juist 'slachtoffer in dit verhaal'.

Sneijder blijkt aandeelhouder te zijn van een bedrijf waarmee miljoenen euro's zouden zijn witgewassen. Het gaat om een vastgoedbedrijf, Econ, dat betrokken zou zijn bij witwaspraktijken van de topman van een criminele organisatie. Het bedrijf komt voor in een onderzoek naar de internationale criminele bende Comanchero, een van oorsprong Australische motorbende die vorig jaar november in Istanbul werd opgerold door de Turkse politie.

De bende zou zich vanuit Turkije hebben beziggehouden met grootschalige drugsproductie en -handel en witwassen. Die drugs zou van Zuid-Amerika via Hongkong, Zuid-Korea en Zuid-Afrika naar onder meer Nederland en Australië zijn gegaan. Een bron dicht bij het onderzoek bevestigt aan RTL Nieuws dat Sneijder voorkomt in het onderzoek van de opsporingsdienst Masak, vergelijkbaar met de Nederlandse FIOD.

In het rapport zou staan dat Hakan Arif Tavukcu, een hooggeplaatst bendelid, het drugsgeld witwaste via bedrijven van ondernemer Yunus Emre Borhan. De opsporingsdienst stuitte op de naam van Sneijder, toen het financiële verkeer van Borhan werd onderzocht. Zelf zegt de Nederlands recordinternational dat hij een jaar of acht geleden aandelen heeft gekocht in bouwbedrijf Econ, tegen '1,8 of 1,9 miljoen euro'. Hij had vijftien procent van de aandelen in handen, maar zegt niks te hebben geweten van criminele activiteiten.

"De opening was zelfs met pers erbij. Hoe had ik kunnen weten dat er iets niet aan zou kloppen? Als dat zo was, had ik destijds beschermd moeten worden. Ik heb er helemaal niets mee te maken", zrgt Sneijder. "Ik heb nooit meer iets gezien van mijn investeringen. Meermalen heb ik geprobeerd iets terug te halen, maar dat is niet gelukt. Toen heb ik er maar afscheid van genomen. Sommige investeringen leveren wat op, en andere niet. Zo gaan die dingen. Verder ben ik nooit meer bij dit bedrijf betrokken geweest."

Sneijder zegt dat hij 'nooit een euro' heeft ontvangen van Econ, ondanks dat hij zelf in 2018 en 2020 positieve berichten plaatste over Econ op sociale media. "Dat was alleen maar om hoop te houden alsnog iets terug te kunnen krijgen. Maar dat mocht niet baten. Helaas! Geldstromen zijn altijd traceerbaar. Ik heb nooit een euro van Econ ontvangen."

Turkse kranten beweren dat Sneijder criminele contacten heeft. Zo zou zakenpartner Yunus Emre Borhan Sneijder hebben ontmoet via crimineel Hakan Arif Tavukcu. Ook zou Sneijder hem in contact hebben gebracht met Cetin G., een drugscrimineel uit Schiedam. "Ik heb helemaal niemand met elkaar in contact gebracht. Weet je met hoeveel mensen ik aan tafel heb gezeten die ik niet ken? Als bekend persoon ontmoet je duizenden mensen. Ik luister niet eens meer naar hun namen. Bovendien spreek ik niet eens Turks", aldus Sneijder.

Statement op Instagram

Sneijder komt donderdag ook met een statement op Instagram. "Het nieuws dat sinds de ochtenduren over mij verspreid werd in verschillende media, vooral Turkse media, geeft niet de waarheid weer", schrijft hij daarin. "Ik ben diep bedroefd over de verspreiding van dit nieuws in Turkije, mijn tweede thuis." Volgens de oud-topvoetballer is er 'geen enkele aanklacht' tegen hem ingediend omtrent deze beschuldigingen. Hij kondigt 'indien nodig' juridische maatregelen aan als media 'misleidende desinformatie' over de zaak verspreiden.