'Southgate hoort gebeden en gooit opstelling voor wedstrijd tegen Zwitserland om'

Gareth Southgate gaat het systeem voor de wedstrijd tegen Zwitserland in de kwartfinale op het EK 2024 radicaal omgooien, zo melden diverse Britse media. De afgelopen weken is er veel kritiek gekomen om de Engelse bondscoach, maar voor het eerst lijkt de oefenmeester ook daadwerkelijk veranderingen te gaan doorvoeren.

Jude Bellingham, het goudhaantje uit Birmingham, droeg de natie op zijn schouders afgelopen knock-out ronde. Engeland stond op de rand van uitschakeling, maar twintig seconden voor tijd was daar de omhaal van de Real Madrid-middenvelder die Southgate en consorten in extase bracht. Harry Kane scoorde in de verlenging nog de 2-1 waardoor Engeland nu in de kwartfinale staat.

Marc Guéhi is geschorst voor de wedstrijd tegen Zwitserland, wat betekent dat Southgate met drie verdedigers wil aantreden in de kwartfinale. Naar verluidt is er plek voor Ezri Konsa in de basisopstelling. Tegen Slowakije maakte de centrale verdediger al vijftien minuten, maar waarschijnlijk begint hij tegen Zwitserland dus in de basis.

Vermoedelijke opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Konsa, Alexander-Arnold, Saka, Mainoo, Rice, Bellingham, Foden, Kane

