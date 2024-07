Spelersvakbond FIFPRO kondigt juridische stappen aan: ‘FIFA kiest er consistent voor ons uit te sluiten’

De spelersvakbond FIFPRO en de organisatie European Leagues gaan een klacht indienen tegen de FIFA bij de Europese Commissie, zo maken ze bekend in een gezamenlijk statement. De klacht heeft betrekking op de steeds vollere speelkalender, die bij spelers voor veel blessures en mentale vermoeidheid zorgt. De FIFA heeft al op de verklaring gereageerd.

In de gezamenlijke verklaring kondigen FIFPRO en European Leagues aan een klacht in te dienen tegen de FIFA. De Wereldvoetbalbond zou namelijk de competitiewetten van de Europese Unie overtreden met de steeds vollere speelkalender. “Al jaren dringen de competities en spelersvakbonden erop aan bij de FIFA om een helder, transparant en eerlijk proces te ontwikkelen voor het maken van de internationale speelkalender”, leest het statement. “Helaas heeft de FIFA er consistent voor gekozen om nationale competities en spelersvakbonden uit te sluiten van het besluitvormingsproces.”

“De internationale wedstrijdkalender is nu meer dan verzadigd, is onhoudbaar geworden voor nationale competities en vormt een risico voor de gezondheid van spelers”, gaan de organisaties verder. De beslissingen die de FIFA de laatste jaren heeft genomen pakten telkens voordelig uit voor hun eigen competities en commerciële belangen. Juridische actie is nu de enige verantwoordelijke stap voor de European competities en de spelersvakbonden om het voetbal te beschermen. De aanklacht zal uitleggen dat het gedrag van de FIFA in strijd is met de competitiewetgeving van de EU en misbruik van dominantie is: FIFA is namelijk zowel de wereldwijde toezichthouder van het voetbal als een organisator van competities.” Vervolgens legt het statement uit dat LaLiga de aanklacht steunt, terwijl ook wordt gerefereerd aan de aanklachten die de Engelse, Franse en Italiaanse spelersvakbonden eerder deden.

Kort na het statement van FIFPRO en European Leagues kwam de FIFA met een eigen verklaring als reactie hierop. “De huidige speelkalender werd na uitgebreid overleg, waarbij de FIFPRO en competitieorganen betrokken waren, unaniem goedgekeurd door de FIFA-raad, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle continenten, inclusief Europa”, slaat de bond terug. “De FIFA-kalender is het enige instrument dat ervoor zorgt dat het internationale voetbal kan overleven en succesvol kan zijn naast het binnenlandse en continentale clubvoetbal.”

Ook de voetbalbonden van verschillende landen krijgen een sneer van de FIFA. “Sommige competities in Europa handelen uit commercieel eigenbelang, hypocrisie en zonder rekening te houden met anderen in de wereld”, refereert de bond aan bijvoorbeeld het spelen van Super Cup-wedstrijden in andere landen of het spelen van oefenduels buiten het eigen continent. “Die competities geven blijkbaar de voorkeur aan een kalender vol vriendschappelijke duels en zomertournees, waarbij vaak lange reizen over de hele wereld plaatsvinden.”

