‘Aanvaller staat voor vertrek bij Ajax, dat in Zuid-Amerika scout voor vervanger’

Bij Ajax gaat men ervan uit dat deze zomer vertrekt, zo schrijft Voetbal International. Om zijn eventuele vertrek op te vullen, wordt momenteel de markt in Zuid-Amerika bekeken om een nieuwe rechtsbuiten te vinden.

De verwachting bij Ajax is dat Bergwijn deze zomer een transfer gaat maken. De aanvaller kwam in de zomer van 2022 voor een bedrag van 31,25 miljoen euro over van Tottenham Hotspur, maar wist zich afgelopen seizoen niet aan de malaise te onttrekken. Een vertrek van de 35-voudig international zou ervoor moeten zorgen dat de financiële gaten in Amsterdam deels worden gedicht.

Ajax is al langer bezig met de zoektocht naar een opvolger van Bergwijn. Zo hoopte de clubleiding om Omari Hutchinson op huurbasis van Chelsea naar Amsterdam te halen, maar hij vertrok naar Ipswich Town. Bertrand Traoré was een optie, maar bleek te duur, terwijl ook Oguz Aydin niet haalbaar is voor de Amsterdammers.

Om die reden is Ajax begonnen met het verkennen van de markt in Zuid-Amerika. Daar moet een nieuwe rechtsbuiten worden gevonden. Volgens het medium is ook Steven Berghuis geen optie meer op die positie, aangezien hij liever op het middenveld wil spelen.

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.