Theo Janssen pakt moment en geeft op uiterst lieve manier advies aan jonge Ajax-speler

Theo Janssen heeft zich donderdagavond, na de oefenwedstrijd van Ajax tegen Al Wasl (2-1), gericht tot met persoonlijk advies. De oud-voetballer van de Amsterdammers geeft tijdens een interview met Ziggo Sport op een lieve manier tips aan de Deense rechtsback.

Gaaei werd vorige transferzomer door Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald, maar van een goede samenwerking was absoluut geen sprake. De 21-jarige verdediger kende een rampseizoen en werd meermaals fors bekritiseerd in de media. Tegenover Ziggo Sport kijkt de Deen terug. “Ik had een goed seizoen in Denemarken, maar ging naar een van de grootste clubs in Nederland. Gelukkig voel ik me nu goed, ook privé”, zegt Gaaei.

De jongeling ging in De Klassieker van eind september (0-4) meerdere keren opzichtig in de fout, waardoor hij al na een half uur van het veld werd gehaald door toenmalig hoofdtrainer Maurice Steijn. Gaaei besloot vervolgens om al zijn Instagram-posts over Ajax offline te halen. “Dat was een goed teken voor de fans en de media om te laten zien dat ik gewoon een normaal persoon ben, zoals iedereen. Het was moeilijk voor mij mentaal, maar ik ben nu steeds meer met zelfvertrouwen aan het spelen. Met de tijd gaat dat meer en meer komen”, blikt hij terug.

Janssen, aanwezig als co-host bij Ziggo Sport, komt vervolgens met welgemeend advies voor Gaaei. Op een lieve manier spreekt de oud-voetballer van Ajax de jongeling toe. “Denk aan jezelf. De media en ik als analist, we klagen altijd over dingen. Vergeet mij en iedereen die over jou klaagt. Het is een mooi spelletje, je kan het nog lang genoeg spelen. Enjoy it!”, aldus Janssen.

