Turkse media zijn woedend op één man na verlies tegen Oranje: ‘Skandal!’

In Turkije is men woedend op scheidsrechter Clément Turpin, na het kwartfinaleduel tussen Nederland en Turkije op het EK (2-1). Volgens Turkse media had Turpin in de eerste helft met rood van het veld moeten sturen.

Simons plaatste in de dertigste minuut van de wedstrijd bij een 0-0 tussenstand zijn noppen vol op het been van Mert Müldür. Turpin toonde de middenvelder van Oranje een gele kaart. Fanatik, de grootste sportkrant van Turkije, spreekt van een ‘schandaal’.

“Skandal karar!”, oftewel ‘Schandalige beslissing’ kopt Fanatik op de voorpagina van zijn website. “Iedereen zag dat het rood was, maar er kwam slechts geel. Na deze kaart, werden de fans van Turkije gek op social media”, klinkt het. “Simons drukte vol op de enkel van onze speler, maar de scheidsrechter maakte een schandalige beslissing.”