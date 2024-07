Turkse overheid spreekt zich hard uit tegen reactie op gebaar Demiral: ‘Onacceptabel en xenofobisch’

Het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zich hard uitgelaten tegen de reactie op het gebaar dat maakte in de EK-wedstrijd van Turkije tegen Oostenrijk op dinsdag. De verdediger was tweemaal trefzeker en juichte bij zijn tweede goal met de ‘wolvengroet’, een gebaar van de ultranationalistische groepering de Grijze Wolven.

Woensdag kwam al naar buiten dat de UEFA een onderzoek is begonnen naar aanleiding van het gebaar dat Demiral maakte richting het publiek na zijn tweede treffer. Dit staat bekend als de ‘wolvengroet’, wat een gebaar is van de beweging die bijvoorbeeld in Frankrijk verboden is. Het is vooralsnog niet duidelijk of Demiral mee mag doen in de kwartfinale tegen Oranje.

Daags na het duel sprak ook Nancy Faeser, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, vol afschuw over het gebaar. “De symbolen van Turkse rechtsextremisten horen niet thuis in onze stadions”, schrijft ze op X. “Het Europees Kampioenschap voetbal gebruiken als platform voor racisme is volstrekt onaanvaardbaar. We verwachten dat de UEFA de zaak onderzoekt en sancties overweegt.”

Enkele uren later volgt er een reactie van het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken op het onderzoek en op de uitspraken van Faeser. “Het is onacceptabel dat de UEFA een onderzoek is begonnen tegen Demiral na de EK-wedstrijd tussen Turkije en Oostenrijk. In september 2023 heeft de Duitse Federale dienst voor de bescherming van de grondwet een rapport gepubliceerd waarin het benadrukt dat het ‘grijzewolvensymbool’ niet per se geassocieerd kan worden met rechtsextremisme. Het is ook geen verboden gebaar. De reacties van de Duitse autoriteiten richting Demiral kunnen als xenofobisch worden beschouwd. We veroordelen de reacties op het gebruiken van een historisch en cultureel gebaar als onderdeel van het juichen op een manier die niemand pijn doet.”

Ook Ömer Çelik, vicevoorzitter en woordvoerder van de AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan, spreekt harde woorden over en onderzoek en de uitspraken van Faeser. “De verklaring van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser over de viering van het doelpunt van onze voetballer Merih Demiral en het door de UEFA geïnitieerde onderzoek zijn onaanvaardbaar. Het zou passend zijn voor degenen die op zoek zijn naar racisme en fascisme om zich te concentreren op de recente verkiezingsresultaten in verschillende landen in Europa.”

