Typische Van Gaal-anekdote: 'Gooi die keuken eruit, past niet bij de meubels'

Peter van Vossen vertelt in gesprek met Voetbal International over zijn relatie met Louis van Gaal, die erg goed was. Toch waren er een aantal aspecten van de coach die hij opvallend of minder fijn vond.

De oud-speler van Ajax vertelt over de markante trainer. "Ik had een uitstekende relatie met Van Gaal. Hij haalde me bij de club, juist om wie ik was. 'Ik wil jou hebben, want ik heb niet één speler in mijn ploeg zoals jij. Iemand met die onbevangenheid en die mentaliteit'. In het begin gaf hij heel veel opdrachten mee. Dat ging niet werken, daar werd ik helemaal zenuwachtig van. Op een gegeven moment besloot ik gewoon mijn eigen ding te doen. Dat ging veel beter. Van Gaal accepteerde dat: als je rendement hebt, vinden trainers alles goed."

Na periodes bij VC Vlissingen, KSK Beveren en RSC Anderlecht kwam Van Vossen in 1993 bij Ajax. Van Gaal kwam in de eerste maanden een keer langs in de woning van de aanwinst. "Hij zei: 'eruit met die witte keuken, past niet bij de meubels.'" Ook daar bleek de voetbaltrainer verstand van te hebben. Van Vossen: "Dat had hij goed ingeschat."

Van Vossen maakte de succesjaren van 1994 en 1995 mee, waarin Ajax twee keer kampioen werd én de Champions League wist te winnen. Het enige nadeel: hij was niet altijd basisspeler. Marc Overmars kreeg vaak de voorkeur. "Daar ws Van Gaal altijd eerlijk en open over. Dan zei hij gewoon: 'Ik kies nu voor Overmars, die past beter in het plaatje'. En als Overmars niet rendeerde, stond ik erin en bleef ik ook twee of drie wedstrijden staan."