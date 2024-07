UEFA krijgt veeg uit de pan na bemoeienis: ‘Dat is het begin van het einde’

Leo Driessen is niet te spreken over de bemoeienis van de UEFA bij de regie van wedstrijden op het EK. Volgens de commentator is het overduidelijk dat de Europese voetbalbond bepaalde zaken bewust uit beeld probeert te houden. Driessen vindt dat 'het begin van het einde'.

“Ik vind het een kwalijke zaak dat de UEFA heel duidelijk de hand heeft gehad in de manier waarop de regie tijdens het EK is”, begint Driessen zijn betoog. “Als er een moment was dat de scheidsrechter floot en je zag dat er een pittige overtreding werd gemaakt en er ligt een speler op de grond, dan gaat dat even duren. Het beeld ging dan meteen weg naar het publiek of een herhaling van een doelpunt.”

Presentator Vincent Schildkamp vraagt vervolgens aan Driessen of hij vermoedt of weet dat dat bewust gedaan wordt door de UEFA, waarna de commentaar stellig antwoordt. “Het kan geen toeval zijn als alle regisseurs hetzelfde doen bij die situaties. Terwijl wij gewend zijn: hé daar gebeurt wat, daar kan nog wat gebeuren. Even erbij blijven, kijken wat daar eventueel ontstaat.”

Volgens Driessen kan het nog wel eens te maken hebben met de nieuwe regel die de UEFA heeft ingevoerd waarbij alleen aanvoerders mogen protesteren bij de scheidsrechter. “Ik denk dat ze in beeld hebben willen voorkomen dat het er anders uit zou hebben gezien. Wij krijgen dat gewoon niet te zien. Als er iemand het veld oploopt, dan krijgen we dat niet te zien.”

Schildkamp haakt daarna opnieuw in op de uitspraken van Driessen. “Jij vermoedt dat ze een nieuwe regel implementeren en dat dan ondersteunen door tegen de regisseurs te zeggen: laat het dan ook maar niet zien. Zoals streakers of supporters op het veld ook niet in beeld gebracht worden, terwijl er 40.000 mensen met een telefoon staan te filmen.”

Driessen trekt daaruit de conclusie dat je het dan toch wel te zien krijgt. “Ik zou willen zeggen tegen de UEFA: bemoei je er niet mee. De regisseurs doen de beeldvoering, waarbij de een het op de manier doet en een ander het weer zo doet. Het mag niet zo zijn dat een organisator gaat bepalen wat je wel en wat je niet te zien krijgt. Dat is het begin van het einde”, is hij kritisch.