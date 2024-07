Driessen pleit voor ‘grote schoonmaak’ en noemt vijf Oranje-internationals die het veld moeten ruimen

Ronald Koeman moet voor het Wereldkampioenschap van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico een ‘grote schoonmaak’ houden in het Nederlands elftal, zo stelt Valentijn Driessen. Volgens de verslaggever zal de bondscoach in ieder geval van een vijftal namen definitief afscheid moeten nemen.

“Koeman zal een grote schoonmaak moeten houden”, begint Driessen in zijn column in De Telegraaf. “In 2026 vindt een loodzwaar WK plaats in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Na een lang seizoen moet er veel worden gereisd en is er sprake van grote temperatuur- en tijdsverschillen.” Volgens de journalist is het vooral de oude garde die na het afgelopen EK niet meer moet worden opgeroepen voor Oranje.

Artikel gaat verder onder video

“Koeman moet zijn oogappels lozen”, stelt hij. “De dertigers op wie hij tevergeefs zijn geld zette in Duitsland zoals Van Dijk, Depay, Wijnaldum, Blind en ook De Vrij. Met een transitie zal er ook een andere hiërarchie komen bij Oranje. En daar is het na acht jaar de hoogste tijd voor om de onder Koeman vastgeroeste boel vlot te trekken.”

Volgens Driessen is doorselecteren noodzakelijk na het Europees Kampioenschap in Duitsland. “Wie na de uitschakeling zijn oor te luister legde in ons land, hoorde overal dat Oranje het aankijken nauwelijks waard was”, stelt hij. “Al dit commentaar kwam van dezelfde mensen die woensdag nog deelnamen aan de Oranje-parade in Dortmund. Hoeveel is hun mening waard? Weinig, het is het opportunisme van de voetbalfans ten top. Tegelijkertijd is er niets aan gelogen als je het Oranje-avontuur van dichtbij hebt gevolgd.”

Er waren volgens de verslaggever slechts een aantal namen die wel het gewenste niveau wisten te bereiken tijdens het toernooi in Duitsland. “Doelman Bart Verbruggen en middenvelder Jerdy Schouten waren positieve verrassingen, terwijl Cody Gakpo en Stefan de Vrij brachten wat je van ze mag verwachten. Maar verder viel het allemaal zwaar tegen van de internationals en de bondscoach”, besluit hij.

