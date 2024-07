Driessen voorspelt: ‘Dan komt hij heel snel in beeld om vaste spits van Oranje te worden’

Valentijn Driessen verwacht dat na het Europees Kampioenschap de vaste spits van Oranje zal worden. Momenteel is die rol weggelegd voor Memphis Depay, maar die weet geen indruk te maken op de journalist.

“Hij heeft heel veel kwaliteiten, dat zie je er wel aan af”, begint Driessen over Zirkzee in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Misschien gaat dat na het EK wel de spits van het Nederlands elftal worden, zeker als hij ook nog een mooie transfer zou maken naar een topclub.” De spits van Bologna, die nog niet in actie kwam voor Oranje, staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United. “Dan denk ik dat hij heel snel in beeld komt om de vaste spits te worden.”

Op dit moment wordt de spitspositie bij Oranje bijna altijd ingevuld door Depay, maar dat kan Driessen niet bekoren. “Die heeft wel heel veel doelpunten gemaakt”, geeft hij aan. “We hebben een keer een lijstje gemaakt tegen wie die heeft gescoord en daar raak je niet helemaal van onder de indruk. Hij doet het dit toernooi ook niet zoals je dat graag zou willen. Misschien is die wel beter vanaf de linkerkant of achter de spits, maar we hebben eigenlijk een vaste spits nodig.”

Driessen durft niet te zeggen of Zirkzee echt voldoet aan het profiel dat hij het liefst in de spits ziet lopen. “Koeman zei in aanloop naar het EK dat hij hem aanvankelijk niet had geselecteerd omdat hij veel terugzakt uit de spits. Je hebt eigenlijk een spits nodig die daar veel blijft staan, die continu die positie bezet blijft houden. Dat heeft hij ook niet helemaal, dus we gaan het zien wat dat gaat worden”, besluit hij.

