'Niemand dacht aan de vijfde plek bij Ajax, we verdienen meer respect voor onze prestaties'

Michael Valkanis snapt niet waarom de prestaties van Ajax tijdens het afgelopen seizoen zo negatief zijn belicht. De Australische assistent van John van 't Schip weet dat weinig Ajax-fans dachten aan een vijfde plek, toen het duo in Amsterdam aan de slag ging en de ploeg onderaan de ranglijst bungelde.

Valkanis lijkt hiervoor én de media én de fans de schuld te geven, zo geeft hij aan bij Voetbal International. "Aanvankelijk hadden we goede resultaten en gingen de supporters weer achter de ploeg staan, daarna ging het een tijdje minder. In voetbal is het echter ook zo dat, los van de filosofie en clubgeschiedenis, bestuurlijke rust zo belangrijk is. Hoe langer dat duurt, hoe moeilijker het wordt." De Amsterdammers kenden ook niet alleen sportief, maar ook qua directie een heel moeizaam seizoen. Het begon met de onrust rondom Sven Mislintat, waarna later ook trainer Maurice Steijn de laan uit werd gestuurd.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de rechterhand van Van 't Schip werd er het afgelopen seizoen te vaak en op een verkeerde manier over Ajax geschreven. "De media waren kritisch en creëerden dingen, dat maakt het lastiger voor spelers. Ik lees verder niet veel kranten, maar ik weet wel dat Ajax nou eenmaal goed verkoopt en aantrekkelijk is voor media om over te schrijven. De dingen die ik wel las waren vaak negatief en verdraaid. Zo voelde het soms."

Valkanis gelooft dat het verwachtingspatroon onterecht heel hoog was. "De problemen van Ajax zijn niet ontstaan toen wij instapten, maar waren er al langer. Toen we het beter op de rit kregen, dachten veel mensen dat we misschien ook wel derde konden worden. Vanaf dat moment leek het erop dat mensen van buitenaf zich tegen de ploeg en de trainer zijn gaan keren en overdreven kritisch waren. Toen John en ik instapten, dacht überhaupt niemand aan de derde plaats of zelfs de vijfde plaats. Het ging er puur om dat we weer wedstrijden zouden gaan winnen. Ik vind dat er iets meer respect mag zijn voor wat we gepresteerd hebben bij Ajax. Nu is het aan de club om de volgende stap te zetten."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes dreigt de plank volledig mis te slaan bij Ajax

"Dit zou écht een enorme fout zijn", klinkt een waarschuwing aan Ajax van Tomislav Filipovic.