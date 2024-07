Van Basten begrijpt niets van schorsing Demiral na wolvengebaar: 'Wie is de UEFA?'

Er is de afgelopen dagen veel te doen geweest om het wolvengebaar van na zijn doelpunt tegen Oostenrijk in de achtste finale op het EK. Het gebaar wat met de handen gemaakt werd staat in Turkije bekend als het gebaar voor De Grijze Wolven, een rechts-nationalistische groepering. Marco van Basten vindt het vreemd dat Demiral geschorst is.

De UEFA velde het vonnis dat de centrale verdediger niet mee mag doen tegen het Nederlands elftal in de kwartfinale. Demiral is voor twee duels geschorst, dus ook een eventuele halve finale zou hij moeten missen. “Ik vind het wel raar dat ze hem schorsen”, opende de oud-voetballer zijn betoog bij Studio Fußball op NPO1.

Artikel gaat verder onder video

“Zouden de Turken, mits ze een gevoel hebben van ‘dit kan niet’, niet de eerste moeten zijn om te schorsen? Wie is de UEFA om te zeggen: dit mag je niet doen. Nu laat je juist de politiek weer meespelen, want je laat iemand schorsen. Dan zijn ze toch gewoon met politiek bezig? Ik vind het heel raar. Houd het bij het voetbal!”, opperde Van Basten.

