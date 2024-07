Van Basten dolenthousiast over snelle leerling Gakpo

Marco van Basten was na het duel van Nederland tegen Roemenië dolenthousiast over . Na het duel tegen Frankrijk was de oud-topschutter van het Nederlands juist kritisch op de linksbuiten. Zo had Gakpo op een gegeven moment een hakje moeten geven, maar trok hij juist naar binnen. Daar had de aanvaller van geleerd, zo werd opgemerkt bij NOS Studio Fußball.

“De vorige keer had je het over Gakpo en dat hij eigenlijk een hakje had moeten geven”, aldus Sjoerd van Ramshorst, die vervolgens vol trots vertelt dat de aanvaller vandaag wel met een hakje kwam. “De man leert snel. De man leert echt snel”, is Van Basten dolenthousiast.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens wordt er een moment getoond uit het duel tussen Nederland en Frankrijk waarbij Gakpo volgens de oud-international eigenlijk een hakje had moeten geven. “Dat was deze”, haalt Van Basten het moment aan. “Dan ga je naar binnen en even met je rechter hup naar achteren, dan moet je hem nu hakken. Dat deed hij dus niet, dus was Frimpong helemaal voor niets naar de linkerkant.”

Vervolgens wordt er een moment getoond uit de wedstrijd van dinsdagavond. “Maar kijk, hij is nu bij de les. Gakpo, tada”, kijkt hij terug op het hakje van Gakpo op Joey Veerman in het duel tegen Roemenië. “Deze moet er alleen met de binnenkant in, dus dat was jammer want hij was er heel dichtbij”, is Van Basten toch enigszins kritisch op de afwerking van Veerman. “Maar de man (Gakpo, red.) leert snel.”

Van Ramshorst doet vervolgens een voor Van Basten fijne constatering. “Er wordt goed geluisterd naar je Marco, dat is ook fijn om te horen”, aldus de presentator, waarna de lachend reageert. “Dat is prettig.”

© NOS

© NOS

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Oranje op rapport: véél ruime voldoendes op één speler na

Dit zijn de beoordelingen in de Nederlandse media na de zege van Oranje op Roemenië.