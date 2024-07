Van Dijk reageert in Engels op buitenlandse journalist die vraag in het Nederlands stelt

stond na de wedstrijd tussen Nederland en Engeland diverse buitenlandse journalisten te woord. Hij verscheen ook voor de camera van het Duitse Sportschau en dat werd een opmerkelijk gesprek.

De journalist van Sportschau was Duits, maar sprak Van Dijk in het Nederlands aan. De verdediger van Oranje reageerde echter in het Engels, waarna de vervolgvragen van de journalist ook in het Engels werden gesteld.

“Virgil, moeilijk spelen vanavond. Wat was cruciaal?”, vroeg de journalist aanvankelijk in gebrekkig Nederlands, maar wel met een fors accent. Van Dijk reageerde in het Engels: “Luister, als je een doelpunt incasseert in de laatste minuut, is dat altijd pijnlijk. Dat moeten we accepteren, we kunnen er niks meer aan veranderen. Maar op dit moment doet het heel veel pijn.”

Van Dijk zag dat Nederland en Engeland elkaar weinig ontliepen. “Het ging op en neer. Soms hadden zij de overhand, soms wij. In de tweede helft speelden we veel beter en hadden we meer balbezit. We hadden het idee dat een doelpunt voor ons in de lucht hing. Het is pijnlijk dat zij scoren.”

