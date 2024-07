Gast Oranjezomer slaat terug naar ‘schandalige’ Gordon na harde uitspraken over Hélène Hendriks en Jack van Gelder

Victor Vlam heeft zich maandagavond in De Oranjezomer hard uitgelaten over Gordon naar aanleiding van de uitspraken die de zanger dit weekend deed aan het adres van vaste gezichten Hélène Hendriks en Jack van Gelder. De Amerika-kenner noemt de uitbarstingen van Gordon ‘schandalig’.

In de aflevering van De Oranjezomer van vrijdag moesten Rutger Castricum, Hélène Hendriks en Jack van Gelder hard lachen om een filmpje van Gordon voor zijn realityshow (Dit ben ik, Gordon) waarin de zanger volschoot. “Ach gut, ze vallen weer over elkaar heen als het erop aankomt mij te kwetsen of beledigen”, schreef Gordon op Instagram naar aanleiding van het moment, waarna hij Hendriks, Castricum en Van Gelder ook nog persoonlijke sneren uitdeelde.

Vlam, aanwezig in de aflevering van maandagavond, wilde graag reageren op de uitlatingen van Gordon. “Hij heeft natuurlijk behoorlijk pittige uitspraken gedaan, waaronder over jou”, richt hij zich tot Hendriks. “Hij heeft je best wel verschrikkelijke dingen genoemd, zoals een ‘dom blondje’ en een ‘schaap’. Ik vind het echt verschrikkelijk hoe die man steeds tekeergaat tegen allerlei mensen en dat hij dat keer op keer blijft doen.”

Vervolgens richt Vlam zich ook nog tot zenderbaas John de Mol. “Ik zou hem een suggestie willen doen. Hij kan zich enorm populair maken in Nederland als hij besluit dat dat programma van Gordon er niet komt. Als je een zendercollega op deze verschrikkelijke manier behandelt… Ik vind het schandalig, de manier waarop Gordon dat keer op keer doet. Dit soort dingen zorgen ervoor dat hij de sympathie verliest, waardoor minder mensen de soap überhaupt willen kijken.”

Hendriks vindt de reactie van Vlam op Gordon zelf wel wat overdreven. Zo reageert ze fel tegen het voorstel dat De Mol een streep door de show van Gordon moet zetten en is ze ook van mening dat de uitspraken van de zanger niet zo heftig waren. “Ik krijg thuis ook te horen dat ik mekker, dus zo ver zat hij er ook niet naast”, lacht ze.

