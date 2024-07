Vitesse levert nét voor deadline documenten in en neemt plaats in wachtkamer

Vitesse heeft de documenten rondom het akkoord tussen Guus Franke en Coley Parry ingediend bij de KNVB, zo melden de Arnhemmers maandagavond. De noodlijdende club leek de deadline van maandag 23.59 uur te gaan missen, maar hebben deze door een plotseling akkoord tussen Parry en Franke toch weten te halen.

De deal tussen Franke en Parry is een belangrijke stap voor het voortbestaan van Vitesse. Hiermee hebben de Arnhemmers namelijk de laatste documenten die nodig zijn voor de licentie aan weten te leveren bij de beroepscommissie van de KNVB. Onder meer de begroting en het document van wijziging zeggenschap vallen hieronder.

Algemeen directeur Edwin Reijntjes is blij dat Franke en Parry toch voor de deadline tot een akkoord zijn gekomen. “Het geduld van eenieder is wederom op de proef gesteld. Het is bijzonder hoe bepaalde processen werken, zeker als een deadline nadert”, geeft hij aan. “Dan wordt er door vele partijen geschaakt op vele borden tegelijk en nemen wij als Vitesse bijvoorbeeld het besluit om donateurs uit de crowdfundingsactie te benaderen om af te zien van hun recht op restitutie.”

“Circa vijf minuten later horen wij dat er toch beweging is tussen Franke en Parry”, vervolgt hij. “Met dit akkoord konden wij ook alle andere vereiste documenten in orde maken. Dit is gelukt. Wij hebben ons beroepschrift ingediend, inclusief de begroting en het verzoek tot wijziging van zeggenschap. Kortom, de deadline hebben wij gehaald. Wij zijn nu in afwachting wanneer de zaak voorkomt.”

Ook richt Reijntjes zich nog een keer tot de fans van de Arnhemmers. “Bedankt voor het vertrouwen en jullie tomeloze geduld! Ter afsluiting wil ik nog wel eenmaal een beroep op alle donateurs uit de crowdfunding doen; geef a.u.b. gehoor aan ons verzoek tot het afzien van het recht op restitutie. Wij hebben voorlopig nog wel acuut liquiditeiten nodig. Dit helpt ons enorm, bedankt! Vitesse kan en mag niet verloren gaan.”

