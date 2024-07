‘West Ham meldt zich na mislopen Mazraoui voor verdediger van Manchester United’

Manchester United is met West Ham United in gesprek over de transfer van , zo weet Sky Sports. De rechtsback zou een bedrag van meer dan vijftien miljoen pond (omgerekend 17,7 miljoen euro) moeten opleveren.

Zowel Manchester United als West Ham United zijn geïnteresseerd in de diensten van Noussair Mazraoui. Donderdag kwam naar buiten dat de Marokkaan dicht bij een stap naar Londen was, maar een dag later bleek dat die deal was geklapt. De club van Erik ten Hag zou nu de favoriet zijn voor de handtekening van de voormalig Ajacied en probeert ruimte in de selectie te maken door een andere rechtsback aan West Ham te verkopen.

Volgens het Engelse medium is Manchester United inmiddels druk in onderhandeling met de Londenaren over een verkoop van Wan-Bissaka. The Red Devils zouden een bedrag van meer dan vijftien miljoen euro willen ontvangen voor de verdediger, die nog een contract voor een seizoen heeft op Old Trafford.

Voor Wan-Bissaka zou een transfer naar West Ham een terugkeer naar Londen betekenen. De rechtsback doorliep in het verleden de jeugdopleiding van Crystal Palace, dat hem in de zomer van 2019 voor een bedrag van 55 miljoen euro aan Manchester United verkocht. Daar kwam hij in 190 duels in actie, waarin hij twee treffers maakte en dertien assists gaf.

