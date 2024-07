Van Hanegem luistert met verbazing naar Koeman en is het niet eens over 'uitblinker'

Willem van Hanegem kan zich niet helemaal vinden in de loftuitingen van Ronald Koeman aan het adres van . De bondscoach van het Nederlands elftal schoof de aanvallende middenvelder dinsdagavond naar voren als de absolute ‘uitblinker’ in de wedstrijd tegen Roemenië in de achtste finales van het EK in Duitsland. Van Hanegem vond Simons zeker niet slecht spelen, maar denkt dat Koeman zijn woorden een poging waren om het vertrouwen van de voormalig topschutter van PSV een boost te geven.

PSV verbaasde in de zomer van 2022 vriend en vijand door Simons transfervrij over te nemen van Paris Saint-Germain. De aanvallende middenvelder draaide een geweldig seizoen in de Eredivisie en de Eindhovenaren hoopten hem dan ook binnenboord te kunnen houden, maar PSG maakte gebruik van een speciale clausule en haalde hem voor een paar miljoen euro terug naar Frankrijk. Simons maakte vervolgens meteen op huurbasis de overstap naar RB Leipzig. Die keuze pakte eveneens goed uit. Na een ijzersterk seizoen in Duitsland moest Simons het alleen nog in het shirt van het Nederlands elftal laten zien.

Artikel gaat verder onder video

Men hoopte dat Simons na zijn eerste interlandtreffer tegen IJsland los was, maar tijdens de eerste twee EK-duels slaagde hij er niet in het verschil te maken. Simons begon in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk zelfs op de bank, maar verzorgde als invaller de assist op de 1-1 van Cody Gakpo en maakte al een betere indruk. Tegen Roemenië speelde hij misschien wel zijn beste interland tot nu toe. Koeman was na afloop zeer lovend over Simons, maar Van Hanegem trapt op de rem. “Dat Koeman na afloop Xavi Simons noemde als grote uitblinker, dat moet haast wel een poging zijn geweest om hem extra vertrouwen te geven”, zo klinkt het in diens column in het Algemeen Dagblad.

“Simons speelde zeker niet onaardig, maar ik denk niet dat de mensen dinsdagavond de televisie na afloop hebben uitgezet met het idee dat ze een geweldenaar aan het werk hebben gezien”, zo vervolgt De Kromme, die een stuk meer te spreken is over Gakpo. Na diens goede prestaties tijdens het Wereldkampioenschap in Qatar is hij opnieuw de grote man bij Oranje op een eindtoernooi. Van Hanegem ziet niet Memphis Depay, maar de aanvaller van Liverpool de ‘hoofdrol’ pakken. “Die is echt in topvorm, al denk ik dat hij nog veel meer in stelling moet worden gebracht. Zeker tegen de Roemenen lagen die mogelijkheden er voortdurend.”

Memphis

Memphis heeft in tegenstelling tot Gakpo nog maar weinig potten kunnen breken. De hoop was dat hij na zijn treffer tegen Oostenrijk los zou zijn, maar daarvan bleek tegen Roemenië geen sprake. “Ik vraag me af hoe Memphis Depay zich dan manifesteert in Wolfsburg. Ik was echt enthousiast toen ik hem zag tegen Canada en IJsland in De Kuip in de laatste oefenwedstrijden voor dit EK. Maar ook tegen Roemenië zag ik hem weer te vaak vreemde dingen doen. En ook nog even een corner er proberen direct in te schieten”, zegt Van Hanegem. Volgens de voormalig international is het duidelijk wat van Memphis wordt verwacht in het veld. “Hij moet gewoon die verdedigers fanatieker afjagen, ballen vasthouden en Oranje een aanspeelpunt geven in de voorhoede.”

