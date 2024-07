Youri Mulder tegen Noa Vahle: 'Deze vraag kun je net zo goed niet stellen'

Joey Veerman werd na de wedstrijd tussen PSV en Valencia (2-1) gevraagd naar zijn sportieve toekomst. Verslaggever Noa Vahle van Ziggo Sport wilde weten of Veerman de afgelopen weken bezig is geweest met een transfer. Analist Youri Mulder twijfelt echter aan de meerwaarde van die vraag: een eerlijk antwoord verwacht hij niet.

Na de vraag wreef Veerman over zijn voorhoofd en woog hij zorgvuldig zijn woorden. Veerman gaf toe dat hij zichzelf wil blijven uitdagen, al speelt er op dit moment volgens hem niets concreets. “Ehm… Ja, uiteindelijk… Ik heb het vaker gezegd: je bent kampioen geworden, je hebt twee keer de beker gewonnen, uiteindelijk ben ik nog hier en speelt er op dit moment niets waarvan ik denk: dat zou ik graag willen. Of iets wat PSV mooi vindt. Dus dan ben ik nog een trots PSV-speler.”

Artikel gaat verder onder video

Mulder was niet verrast dat Veerman begon te glimlachen, zei hij na het interview tegen Vahle. “Natuurlijk, er speelt altijd wel wat. Deze vraag kun je net zo goed niet stellen, want er is geen enkele speler die zegt: ‘Ja, gisteren sprak ik nog met AC Milan.’ Ik snap dat je de vraag stelt en moet stellen, maar er komt zelden een eerlijk antwoord uit. Hij is wel toe aan een stap hogerop. Maar PSV in de Champions League is ook een hoog niveau. PSV is een ploeg van hoog niveau.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Youri Mulder: 'Voor vijftien miljoen euro zou hij echt een versterking voor PSV zijn'

Youri Mulder is zeer gecharmeerd van een transfertarget van PSV.