Ajax-verdediger laat zich al vroeg in het duel wisselen met blessure, verschijnt in tweede helft met mitella langs de lijn

heeft vrijdagmiddag de oefenwedstrijd tegen Olympiakos al na twintig minuten moeten staken. De linksback van Ajax raakte in duel met Georgios Masouras geblesseerd, waarna hij niet verder kon.

Na zo’n twintig minuten spelen ging Wijndal een luchtduel aan met Masouras, waarbij de Griek tegen de arm van de Ajacied aansprong. Direct maakte de verdediger duidelijk dat het niet goed met hem ging, waarna hij na een blessurebehandeling het veld verliet terwijl hij zijn arm stevig vasthield. De linksback werd vervangen door Benjamin Tahirovic.

Update: Wijndal verschijnt langs de lijn

Na ongeveer twintig minuten in de tweede helft verscheen Wijndal weer langs de lijn van het veld. De verdediger had zijn linkerarm in een mitella, maar hoefde in ieder geval nog niet ter check naar het ziekenhuis.

