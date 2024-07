Zorgen om Ajax-aanwinst Traoré: ‘Hij is geen honderd procent zekerheid’

Ajax maakte maandag de terugkeer van wereldkundig. Dat is een transfer met positieve en negatieve kanten, zo vertelt Voetbal International-verslaggever Lentin Goodijk. De aanvaller kan namelijk goed voetballen, maar is ook erg veel geblesseerd geweest.

“Het is afwachten hoe fit hij is”, geeft Goodijk aan in een video van Voetbal International. “De afgelopen drie jaar heeft hij nog geen kwart van de minuten gemaakt. In die zin is dat wel een klein risico, omdat hij ook een type speler is die met zijn explosiviteit snel tegen blessures aan kan lopen. Het is dus geen honderd procent zekerheid dat hij komend seizoen 34 wedstrijden alle negentig minuten gaat spelen.”

Toch heeft Ajax een goede voetballer in huis gehaald, zo ziet ook de verslaggever. “Hij is goed in de een-tegen-een. Maar ook, en dat kennen we misschien minder van zijn eerste periode bij Ajax, het verdedigende gedeelte.” Francesco Farioli zou hebben gezien dat de Burkinees zijn verantwoordelijkheid neemt om mee terug te komen. Dat is belangrijk in de speelwijze van de Italiaan en doorslaggevend in de keuze hem naar Amsterdam te halen.

In gesprek met VI legde Farioli uit dat Traoré heel gemotiveerd op hem overkwam, wat ook een belangrijke reden was om hem te contracteren. “We hebben wat interessante gesprekken gehad”, vertelt de Italiaan. “Vanuit mij om mijn visie aan hem uit te leggen en natuurlijk om zijn feedback en gevoel te peilen. Het gedeelte waar ik blij van werd, was dat hij voelt dat zijn hoofdstuk bij Ajax nog niet gesloten was. Of in elk geval niet op de manier waarop hij dat wilde. Toen hij dat zei, zei ik: “Oké, we kunnen ophangen. Ik weet genoeg.” Vanaf daar is het vrij snel gegaan.”

