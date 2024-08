1908.nl: Engelse club meldt zich spoedig bij Feyenoord voor Santiago Giménez

Feyenoord gaat op korte termijn een bod van Nottingham Forest ontvangen op , zo weet 1908.nl maandagavond te melden. Het Feyenoord-medium weet dat de Rotterdammers ‘op zeer korte termijn’ een concreet voorstel gaan krijgen.

Giménez was afgelopen zondag nog tweemaal trefzeker in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. De Mexicaan maakte indruk en heeft zich dus in de kijker gespeeld bij Nottingham. De spits ligt nog tot medio 2027 vast in Rotterdam, waardoor de nummer zeventien van het afgelopen Premier League-seizoen met een flink bedrag moet komen.

Nottingham kampt als een van de weinige Engelse clubs niet met beperkingen omtrent het Financial Fair Play-reglement. “Via Nederlandse tussenpersonen kan Gimenez nu neerstrijken bij de nummer zeventien van het afgelopen Premier League-seizoen”, weet 1908.nl. Het is nog niet duidelijk of de Mexicaan een overstap naar Forest zélf ziet zitten.

