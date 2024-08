'Ajax zou Nederlands voetbal grote dienst bewijzen door van Jagiellonia te verliezen'

Ajax hoeft nog maar één ronde te overleven om de Europa League te halen, maar het Nederlands voetbal lijkt gebaat bij uitschakeling tegen Jagiellonia, waardoor de club in de Conference League terecht komt. Daar kan Ajax simpelweg meer coëfficiëntenpunten bij elkaar voetballen, is het idee.

Na Vojvodina en Panathinaikos te hebben verslagen in de voorrondes van de Europa League, is Jagiellonia de volgende en laatste tegenstander voordat het toernooi begint. Die wedstrijden zullen aankomende donderdag (22 augustus) en de donderdag erop (29 augustus) gespeeld worden. Ajax begint met een uitwedstrijd in Polen.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de Europa League een hoger niveau is dan de Conference League, waar Ajax in zal spelen bij uitschakeling tegen Jagiellonia, is het voor het Nederlands voetbal mogelijk goed als Ajax de Europa League niet haalt. Op het derde Europese niveau kunnen de Amsterdammers meer beteken voor de coëfficiëntenlijst. Volgens modellen van Opta haalt Ajax 12,8 punten in de Europa League, tegenover 16,8 in de Conference League. "Het komt erop neer dat het verschil in kwaliteit tussen die twee toernooien zodanig is dat de compensatiemaatregelen van de UEFA niet voldoende zijn", zegt Nils Mackay in gesprek met de NOS, data scientist bij Opta. "Het winnen van wedstrijden is het belangrijkste." En aangezien het niveau van Conference League-tegenstanders normaal gesproken lager is dan opponenten uit de Europa League, is de kans op meer overwinningen groter in de CfL.

LEES OOK: Compleet onbegrip over keuzes Ajax en Farioli: 'Alles waar Cruijff voor staat, wordt verkwanseld'

De verwachtingen voor andere Nederlandse teams zijn verder niet hooggespannen. "Ook omdat Go Ahead Eagles al uitgeschakeld is. Als ik kijk naar AZ en FC Twente, dan zitten ze op het randje van overwinteren of niet. Er zitten gewoon veel sterke teams in de Europa League dit jaar." Zo komen onder andere het Manchester United van Erik ten Hag, Tottenham Hotspur, FC Porto en Athletic Bilbao in dat toernooi uit. Ook van Feyenoord, dat uitkomt in de Champions League, mag niet teveel verwacht worden. Voor PSV is dat een ander verhaal. "PSV hoort volgens onze modellen bij de beste 21 clubs van de wereld en maakt een goede kans om de volgende ronde te halen", besluit Mackay.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Gedrag van Steven Bergwijn tegen NAC irriteert Ajax-fans: ‘Dat doe je tóch niet’

Terwijl Steven Bergwijn op de bank zat bij Ajax tegen NAC Breda was hij het middelpunt van kritiek.