Almere City wil toeslaan bij De Graafschap, maar ziet bod geweigerd worden

Almere City FC heeft concrete belangstelling voor . De middenvelder van De Graafschap, die momenteel herstellende is van een enkelblessure, staat ook in de belangstelling van Fortuna Sittard. De Limburgers vonden de vraagprijs van De Graafschap eerder deze transferperiode te gortig. Almere City heeft nu een eerste bod uitgebracht, maar afgewezen zien worden door de Doetinchemmers.

De hekkensluiter van de Eredivisie hoopt de selectie voor het einde van de transferwindow nog te versterken en heeft middenvelder Brittijn als aanwinst op het oog, zo weet Voetbal International te melden. De interesse in de middenvelder is zelfs al concreet. Almere City heeft een bod uitgebracht op de talentvolle middenvelder, maar De Graafschap heeft deze aanbieding afgewezen. Het is onduidelijk wat de hoogte was van het eerste bod van de Flevolanders.

Wel is duidelijk dat De Graafschap een transfersom van ongeveer 650.000 euro verlangt voor Brittijn, zo wist De Gelderlander onlangs te melden. Het was voor Fortuna Sittard een reden om vooralsnog niet door te pakken. De Limburgers vonden de vraagprijs van De Graafschap voor de middenvelder, die nog een contract tot het einde van het seizoen heeft, te gortig.

De Graafschap zit met een dilemma wat betreft de situatie van Brittijn. De middenvelder loopt als de Doetinchemmers geen water bij de wijn willen doen transfervrij uit zijn contract, maar anderzijds kunnen de Achterhoekers de twintigjarige voetballer maar al te goed gebruiken dit seizoen. Een potentiële vervanger van Brittijn, Stan Wevers, is voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Daarnaast is de start van het seizoen met vier punten uit drie wedstrijden al slecht voor de ploeg van Jan Vreman, die op De Vijverberg over een totaal incomplete selectie beschikt.