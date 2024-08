Cristian Willaert spot iets opvallends aan Farioli in interview met Hans Kraay junior

Cristian Willaert heeft bewondering voor de wijze waarop Francesco Farioli tekst en uitleg geeft voor de interviewcamera’s van ESPN. De Ajax-trainer meldde zich voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen NAC bij Hans Kraay junior en had op iedere vraag zijn antwoord klaarstaan.

“Kees, we luisteren van Ajax. Wat mij opvalt, is dat hij – zelfs als hij door Hans Kraay geïnterviewd wordt – zich nooit laat verrassen door een vraag. Hij heeft altijd een antwoord paraat”, zegt Willaert tegen collega Kees Kwakman. “Overal is over nagedacht!”

LEES OOK: Farioli haalt bezem door opstelling Ajax: acht nieuwe namen tegen NAC

Kwakman kan zich vinden in de mening van Willaert. “En hij geeft overal uitgebreid antwoord op. Hij is overal heel open over”, zegt de oud-voetballer. Farioli liet zich in het interview onder meer uit over de intensiteit van de ploeg, die in vergelijking met vorig seizoen nu veel hoger ligt. “Het ging natuurlijk al veel over de wisselingen in zijn ploeg, dan mag je best wel wat argumenten geven waarom sommige wisselingen doet”, vindt Kwakman.

