Endrick (18) zorgt voor verbijstering met zijn voetbalidolen: Ronaldo en...

Endrick heeft voor verbaasde reacties gezorgd met zijn antwoord op de vraag wie zijn voetbalidolen waren als kind. De achttienjarige Braziliaanse aanvaller van Real Madrid blijkt een groot fan van Sir Bobby Charlton.

In een interview in zijn thuisland Brazilië kreeg Endrick de vraag tegen welke spelers hij als kind opkeek. Zijn eerste antwoord was niet verrassend: Cristiano Ronaldo. Maar vervolgens liet hij ook de naam vallen van Charlton, die zijn hoogtijdagen beleefde in de jaren zestig bij Manchester United en de nationale ploeg van Engeland.

Endrick werd geboren in 2006, veertig jaar nadat Charlton met Engeland het WK won, maar heeft ogenschijnlijk toch veel beelden gezien van de voetballegende. Op sociale media reageren veel voetbalfans met ongeloof en de nodige grappen, maar Endrick lijkt serieus.

De jongeling betuigde al vaker eer aan de in oktober 2023 overleden Charlton. Toen hij namens Brazilië het enige doelpunt maakte tegen Engeland (0-1 zege) in een vriendschappelijk duel op Wembley, zei hij: “Ik ben een fan van Bobby Charlton, die vaak in dit stadion heeft gespeeld. Het betekent veel voor me om te scoren in het stadion waar hij vaak speelde en veel doelpunten maakte.”

Ook zijn ouders beschikken over historisch voetbalbesef, want vorig jaar vertelde Endrick in een interview met Marca dat zijn ouders hem eigenlijk een andere naam wilden geven. "Ze wilden me Di Stéfano noemen."