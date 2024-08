Feyenoord en PSV kennen alle mogelijke tegenstanders in vernieuwde Champions League

Nu de voorronde voor deelname aan de Champions League erop zitten, wacht donderdag de loting van het miljardenbal. De loting zal er anders gaan uitzien dan normaal, wat te maken heeft met de compleet vernieuwde opzet. FCUpdate.nl zet de deelnemers aan de Champions League en de verschillende potindelingen in dit artikel op een rijtje.

Vanaf dit seizoen zullen er maar liefst 36 ploegen deelnemen aan de Champions League in plaats van 32. Van de 36 teams gaan de beste acht ploegen direct door naar de knock-outfase. Voor de nummers negen tot 24 vindt er een tussenronde plaats om zich alsnog te plaatsen voor de knock-outfase van het miljardenbal. Uit de grote groep gaan de beste acht teams direct naar de knock-outfase van de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Clubs spelen niet meer twee keer tegen dezelfde tegenstanders, maar zullen gekoppeld worden aan twee tegenstanders uit iedere pot. In een periode van tien weken worden de wedstrijden vervolgens afgewerkt en spelen clubs vier keer uit en vier keer thuis. Feyenoord en PSV zijn op basis van de coëfficiëntenranglijst ingedeeld in pot 3. De twee Nederlandse clubs komen elkaar niet tegen, want dat is ondanks de wijzigingen niet mogelijk in de nieuw opgezette groepsfase van het toernooi.

Pot 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Paris Saint-Germain, Liverpool, Internazionale, Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Barcelona

Pot 2: Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Shakthar Donetsk, AC Milan, Club Brugge



Pot 3: Feyenoord, PSV, Sporting Portugal, RB Salzburg, LOSC Lille, Dinamo Zagreb, Celtic FC, Young Boys, Rode Ster Belgrado

Pot 4: Slovan Bratislava, AS Monaco, Sparta Praag, Aston Villa, Bologna, Girona, VfB Stuttgart, Sturm Graz, Stade Brest