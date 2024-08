Genomineerden voor Eredivisie-Talent van het Jaar bekend: ook Ajax levert kanshebber

De genomineerden voor de uitverkiezing van Talent van het Jaar van de Eredivisie zijn bekend. Bij landskampioen PSV is een kanshebber, terwijl ook (Feyenoord), Jorrel Hato (Ajax), Ruben van Bommel (AZ) en (FC Twente) dingen mee naar de prijs.

Bakayoko kende bij PSV zijn definitieve doorbraak met twaalf doelpunten en negen assists in 33 Eredivisie-duels. Terloops werd de 21-jarige Belg drie keer uitgeroepen tot Talent van de Maand. Er werd veel interesse voor de jonge buitenspeler verwacht, maar alleen nu lijkt er wat interesse van RB Leipzig op gang te komen. Iemand die wel al vertrokken is, is Minteh. De 20-jarige buitenspeler uit Gambia kon lang niet altijd op speeltijd rekenen, maar kwam vorig jaar bij Rotterdam in 1.462 speelminuten tot tien goals en zes assists. Hij komt komend seizoen uit voor Brighton & Hove Albion.

Regeer is de uitverkozene van de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen, FC Twente. De middenvelder was de afgelopen twaalf maanden een belangrijke speler voor de club uit Enschede, nadat hij de overstap had gemaakt van Ajax. Daar doorliep hij de jeugdopleiding. Van Bommel maakte op zijn beurt gedurende vorig seizoen steeds meer minuten bij AZ. De 20-jarige linksbuiten was uiteindelijk goed voor zes goals en een assist.

Ook tijdens het dramatische seizoen van Ajax vielen er nog lichtpuntjes te noteren. De grootste daarvan heet Jorrel Hato, die vorig seizoen op jonge leeftijd al niet meer weg te denken was uit de basisformatie van John van 't Schip. De 18-jarige centrale verdediger kan nog een flinke groei doormaken en wordt de afgelopen wedstrijden door Francesco Farioli ook als linksback geprobeerd. Op 2 september wordt duidelijk wie de prijs van Talent van het Jaar, die Xavi Simons vorig seizoen won, in ontvangst mag nemen.

