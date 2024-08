Jack van Gelder opent De Oranjezomer met zorgwekkend nieuws over Leo Beenhakker

Het gaat ‘niet zo goed’ met Leo Beenhakker, vertelt Jack van Gelder vrijdagavond bij de opening van De Oranjezomer. Vrijdag belde Van Gelder met Beenhakker om hem te feliciteren met zijn 82ste verjaardag. Hij kreeg te horen dat de oud-trainer zich eenzaam voelt en veel thuis zit. Hij doet een oproep aan kijkers om Beenhakker een hart onder de riem te steken.

“Leo Beenhakker is vandaag jarig. Hij is 82 geworden. Ik bel hem altijd op zijn verjaardag. Ik had hem al een tijdje niet gesproken”, vertelt Van Gelder vrijdagavond bij het praatprogramma. “Een paar jaar geleden hebben we nog geluncht. Ik vroeg vandaag hoe het met hem is. Hij zei: ‘Ik ben een beetje eenzaam, ik ben een beetje thuis, het gaat niet meer zo goed met me.’”

Van Gelder vroeg of Beenhakker binnenkort weer wil lunchen. “‘Nee, dat doe ik niet meer’, zei hij. Dus ik heb zoiets van: er zijn zoveel mensen die van Leo Beenhakker houden, als coach en als mens. Nu hij eenzaam is, kunnen we misschien zorgen dat mensen mails sturen naar hem, kaartjes, briefjes… Hij verdient het en ik denk dat hij het ontzettend op prijs zou stellen.”

Beenhakker heeft een rijke loopbaan als trainer achter de rug. Hij was hoofdtrainer van onder meer Ajax, Real Madrid, Feyenoord en het Nederlands elftal. Hij won met alle drie die clubs landstitels. In 2017 kreeg hij een onderscheiding als bondsridder van de KNVB.

