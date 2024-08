Kenneth Perez toont andere kant van zichzelf in nieuwe commercial ESPN

Het nieuwe voetbalseizoen in Nederland is officieel begonnen en dat leidt tot vrolijke gezichten bij ESPN. Dat is althans de boodschap van een nieuwe reclame van de sportzender, waarin de hoofdrol heeft.

In de commercial fietst een vrolijk zingende Perez naar de studio van ESPN, geeft hij complimentjes en high-fives aan collega's en heeft hij koekjes gebakken voor Marciano Vink en Jan Joost van Gangelen.

"Ons voetbal gaat weer beginnen, daar wordt echt iedereen blij van!", zegt Fresia Cousiño Arias in de reclame, een knipoog naar de gebruikelijke norsheid van Perez.