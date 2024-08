LIVE: Volg hier de loting van Ajax, AZ en FC Twente in de Europa League

Ajax, AZ en FC Twente leren vrijdagmiddag om 13.00 uur hun tegenstanders in de competitiefase van de Europa League kennen. De Amsterdammers wisten zich donderdag definitief te plaatsen voor dit toernooi, terwijl FC Twente door de uitschakeling in de voorronde van de Champions League eerder al geplaatst was. AZ was door de vierde plek in de Eredivisie sowieso al zeker van de Europa League. De volledige loting voor de competitiefase, voorheen bekend als de groepsfase, is live te volgen in dit liveblog.