Ongelooflijke redding van Walter Benítez na megakans voor Igor Paixão

Een bizar moment in de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord. Vlak voor het doel had de 1-3 op de schoen, maar uit geslagen positie bracht keeper redding.

In de vierde minuut van de blessuretijd gaf Dávid Hancko vanaf de linkerflank een lage voorzet. PSV'er Fredrik Oppegård en Feyenoorder Bart Nieuwkoop deden een gezamenlijke poging om bij de bal te komen en zagen Benítez redding brengen.

Artikel gaat verder onder video

In de rebound leek Paixão doodeenvoudig te kunnen scoren, want hij kreeg de bal voor de voeten terwijl Benítez nog op de grond lag. De Braziliaan schoot echter niet goed in en gaf Benítez daarmee de kans om een wereldredding te verrichten. De doellijntechnologie wees uit dat de bal niet over de lijn was.

Volg de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord in ons liveverslag!

🧤 WAT. EEN. REDDING van Walter Benitez! 😳🤯#psvfey — ESPN NL (@ESPNnl) August 4, 2024