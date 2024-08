Slot debuteert bij Liverpool en verrast met keuze op middenveld

Arne Slot heeft zijn eerste opstelling als trainer van Liverpool bekendgemaakt. Daarin is onder meer plek voor landgenoten en Virgil van Dijk. The Reds nemen het in de eerste competitiewedstrijd op tegen het gepromoveerde Ipswich Town.

Slot maakte deze zomer de overstap van Feyenoord naar Liverpool en debuteert zaterdag als trainer van de club uit de Britse havenstad. In zijn eerste opstelling heeft de oefenmeester plek ingeruimd voor landgenoten Gravenberch en Van Dijk. Een andere Nederlander, Cody Gakpo, zit op de bank.

Opvallend is dat Darwin Núñez op de bank moet plaatsnemen. Diogo Jota zal in de punt van de aanval spelen. Joe Gomez zit helemaal niet bij de selectie. De centrumverdediger is op zoek naar een nieuwe club en krijgt daar van Liverpool de gelegenheid voor. Ook PSV-doelwit Sepp van den Berg behoort niet tot de wedstrijdselectie.

Opstelling Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Jota, Diaz.

Opstelling Ipswich Town

Walton; Tuanzebe, Woolfenden, Greaves; Davis, Morsy, Luongo, Burns; Chaplin, Delap, Hutchinson.

