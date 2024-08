Sneijder zwaar teleurgesteld door grote naam bij Ajax: 'Hij doet niet wat we willen'

Wesley Sneijder weet op welke positie Ajax zich nog moet versterken. Volgens de oud-international en speler van de club is de middelste linie op dit moment niet sterk genoeg. Vooral Jordan Henderson valt hem daarbij tegen.

Voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-Panathinaikos laat Sneijder zich bij Ziggo Sport uit over het huidige Ajax. Bij Rondo, eerder in de week, had Sneijder al kritiek gegeven op het spel van de ploeg onder nieuwe trainer Francesco Farioli. Donderdag vertelt de recordinternational wat voor soort type speler Ajax nog bij de selectie zou moeten halen. "Ik zou nog een goede middenvelder erbij halen. Henderson vind ik nog niet wat we eigenlijk willen van hem. Dat is ook niet heel veel hè?" Henderson, die jarenlang bij Liverpool speelde, kwam afgelopen winter over van Al-Ettifaq uit Saoedi-Arabië.

Wytse van der Goot vraagt Sneijder vervolgens of Ajax een vervanger voor Henderson moet binnenhalen. "Dat weet ik niet, iemand erbij kan ook." Ook op andere spelers uit de middelste linie is Sneijder kritisch. "Taylor en Fitz-Jim vind ik dan misschien te licht voor die nummer tien-positie. Niet creatief genoeg. Willen we weer dat creatieve, sprankelende spel van Ajax, zou je daar toch iets meer creativiteit moeten hebben."

Ajax neemt het donderdag in de voorrondes van de Europa League vanaf 20:15 op tegen Panathinaikos. Het eerste duel in Griekenland werd vorige week met 0-1 gewonnen. Volg het duel hier via ons live-verslag.

