Spanje geeft succeszomer vervolg met Olympisch goud na sensationele finale

Spanje heeft de gouden medaille veroverd op het herenvoetbaltoernooi van de Olympische Spelen in Parijs. In de finale in het Parc des Princes waren de talenten van het Zuid-Europese land na verlenging met 3-5 te sterk voor Frankrijk.

In de eerste helft was het de Franse ploeg, onder leiding van bondscoach Thierry Henry, die sterk aan de wedstrijd begon. Dat leverde na ruim tien minuten de openingstreffer op. Na geschutter achterin bij Spanje kwam de bal bij Enzo Millot, die in één keer uithaalde. De bal leek recht op doelman Arnau Tenas af te gaan, maar via zijn handen verdween deze toch in de goal.

Na de openingstreffer van het gastland waren het de Spaanse talenten die een les in effectiviteit gaven. Na achttien minuten spelen gaf Álex Baena de bal aan Barcelona-talent Fermin Lopez, die deze met een tergend langzaam schot langs doelman Guillaume Restes kreeg. Zeven minuten later tekende Lopez voor zijn tweede van de wedstrijd. Hij kon binnentikken nadat Restes de bal losliet bij een inzet van Abel Ruiz. Drie minuten later was het Baena die de marge met een schitterende vrije trap naar twee bracht. Richting het einde van de eerste helft was het Frankrijk dat aanzette, waarbij alleen een wonderbaarlijke redding van Tenas de aansluitingstreffer voorkwam.

In de tweede helft was het Frankrijk dat de boventoon voerde, waarbij Spanje maar moeilijk onder de druk vandaan kon komen. Dat leverde gedurende de tweede helft meerdere grote kansen op voor het gastland, waaruit tien minuten voor tijd de aansluitingstreffer viel. Een vrije trap van Michael Olise werd door Maghnes Akliouche verlengd en viel bij de tweede paal binnen. Vlak voor tijd kreeg Frankrijk na ingreep van de VAR een strafschop voor een overtreding van Juan Miranda op Arnaud Kalimuendo-Muinga. Jean-Philippe Mateta ontfermde zich over het buitenkansje en schoot het gastland naar de verlenging.

In de tiende minuut van de verlenging was het Spanje dat weer op voorsprong kwam. Sergio Camello werd weggestuurd en stiftte de bal op prachtige wijze over de uitkomende Restes heen. Ondanks een slotoffensief van Frankrijk was het weer Camello die de wedstrijd in de blessuretijd op slot gooide. Na het Europees kampioenschap is het Olympisch goud de tweede grote prijs die deze zomer wordt gewonnen door een Spaanse nationale ploeg. Het zilver gaat dus naar Frankrijk, terwijl Marokko donderdag in de strijd om het brons met 0-6 te sterk was voor Egypte.