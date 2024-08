Triest nieuws uit Zuid-Amerika: Uruguayaan Juan Izquierdo (27) overlijdt vijf dagen na ineenzakken tijdens wedstrijd

De Uruguayaanse voetballer is in de nacht van dinsdag op woensdag op 27-jarige leeftijd overleden, zo maakt zijn club Nacional bekend. De centrale verdediger zakte vijf dagen eerder in elkaar tijdens een wedstrijd van zijn club tegen São Paulo in de Copa Libertadores.

Afgelopen donderdag zakte Izquierdo in elkaar tijdens het Copa Libertadores-duel op bezoek bij São Paulo. Tijdens de 84ste minuut van het duel ging hij naar de grond, waarna hij buiten bewustzijn per ambulance werd afgevoerd. Vijf dagen later is hij overleden aan een ‘hartstilstand die verband houdt met hartritmestoornissen’ zo maakt het Albert Einstein-ziekenhuis in de Braziliaanse stad bekend.

“Met de diepste pijn in het hart kondigt Nacional het overlijden van onze geliefde speler Juan Izquierdo aan”, schrijft de club op de officiële kanalen. “We betuigen ons oprechte medeleven aan zijn familie, vrienden, collega’s en andere geliefden. Heel Nacional rouwt om dit onherstelbare verlies.”

Door het incident waren alle wedstrijden in de Uruguayaanse competitie van afgelopen weekend al afgelast. De Braziliaanse voetbalbond heeft voor de duels van woensdag een minuut stilte afgekondigd naar aanleiding van het overlijden van Izquierdo.