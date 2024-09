Ajax lijnrecht tegenover KNVB: Amsterdammers voelen zich ‘gedupeerd’ door ‘schandalige’ beslissing

Binnen Ajax is men absoluut niet te spreken over de beslissing van de KNVB om de wedstrijd tegen FC Utrecht op 4 december in te halen, zo schrijft De Telegraaf. De Amsterdammers spelen vier dagen later de uitwedstrijd tegen AZ en hadden liever gezien dat het inhaalduel op een later moment werd gespeeld.

Wegens de politiestakingen ging de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht op 15 september niet door. Het competitiebestuur van de KNVB heeft het duel nu op 4 december ingepland, wat volgens bronnen van de krant in de Johan Cruijff ArenA als ‘schandalig’ wordt gezien. De Amsterdammers zouden zich ‘gedupeerd’ voelen en ook de term ‘competitievervalsing’ zou worden genoemd. Dat gevoel komt mede doordat zowel Ajax als FC Utrecht het idee hadden dat het onderlinge duel ook zonder politie-inzet kon worden gespeeld. Daarnaast staat ook vier dagen na de inhaalwedstrijd tegen Feyenoord op 30 oktober een topwedstrijd op het programma, als PSV op bezoek komt in Amsterdam.

In gesprek met het competitiebestuur probeerde Ajax duidelijk te maken dat het vindt ‘onevenredig hard te worden getroffen’ door de politiestakingen wanneer de wedstrijd tegen FC Utrecht op 4 december zou plaatsvinden. De hoofdstedelingen liepen afgelopen seizoen Champions League-voetbal mis en hopen daar dit seizoen weer verandering in te brengen. Volgens bronnen rondom de club wordt deze opgave nu lastiger gemaakt door ‘halsstarrigheid van het competitiebestuur’. De Amsterdammers hebben nog voorgesteld de wedstrijd pas in 2025 te spelen of anders te schuiven in het competitieschema zodat een minder lastige wedstrijd zou volgen, maar daar gaf het competitiebestuur geen gehoor aan. Een woordvoerder heeft aan de krant laten weten dat Ajax ‘inderdaad niet blij is met 4 december en daarvan op de hoogte is’.

KNVB geeft uitleg

Volgens de KNVB is er sprake van overmacht bij het inplannen van de inhaalwedstrijden tegen Feyenoord en FC Utrecht. “Bij allebei de wedstrijden hebben we alles geprobeerd om de wedstrijden op de oorspronkelijke datum plaats te laten vinden. Helaas is dat niet gelukt.” Het is volgens de bond ook ‘onoverkomelijk’ dat Ajax na beide inhaalduels een topwedstrijd wacht. “Het competitiebestuur had dit ook liever anders gezien, maar heeft ook te dealen met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de speeldagenkalender.” Waar Ajax nog heeft aangedragen de wedstrijd in 2025 te spelen, was dit voor de KNVB geen optie. “Ervan uitgaande dat Ajax doorgaat in de beker en Europees bij de top 24 eindigt, zou Ajax ander pas eind februari 2025 een wedstrijd kunnen inhalen.” Dat was volgens de bond veel te lang. “Clubs en competitiebestuur hebben afgesproken wedstrijden zo snel mogelijk in te halen. 4 december past binnen die afspraak.”

