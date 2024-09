Ajax maakt 'onbegrijpelijke' fout en ziet 'uitstekende' optie plots verdwijnen

Valentijn Driessen vindt dat Ajax een 'onbegrijpelijke' fout heeft gemaakt door Wim Jonk niet naar Amsterdam te halen. De journalist van De Telegraaf is van mening dat Jonk, die is aangesteld als nieuwe assistent van het Nederlands elftal, uiterst geschikt was geweest om in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club aan de slag te gaan.

In de podcast Kick Off van De Telegraaf wordt de aanstelling van Jonk als assistent van bondscoach Koeman bij het Nederlands elftal besproken. Driessen vindt dat Ajax heeft lopen slapen, aangezien Jonk in zijn ogen uitermate geschikt zou zijn om een functie in Amsterdam te gaan bekleden: "Ik vind het onbegrijpelijk dat Ajax hem niet heeft gevraagd om iets in de opleiding te gaan doen", stelt Driessen vrijdagmiddag in de podcast van de ochtendkrant.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Steven Bergwijn slaat toe en maakt zijn eerste doelpunt voor Al-Ittihad

"Hij is een uitstekende opleider en dat heeft hij al eerder bewezen bij Ajax. De mensen met wie hij problemen had, zijn verdwenen van De Toekomst", vervolgt de journalist van De Telegraaf. Door de komst van Jonk naar het Nederlands elftal is zo'n stap echter uitgesloten. Jonk, eerder actief als hoofdtrainer van FC Volendam, volgt bij het Nederlands elftal de naar Liverpool vertrokken Sipke Hulshoff op.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes wekt onbegrip: 'Hij creëert onwijs veel, waarom haalt Ajax hem niet?

Bram van Polen adviseert: "Waarom zou je als Ajax deze jongen niet ophalen?"