Anco Jansen: 'Ik word er heel erg moe van die man, heb het gehad met hem'

Anco Jansen is niet enthousiast over het beleid van Maarten Brink, projectleider van de politieacties in Nederland. De politie staakt de laatste weken voortdurend rondom voetbalwedstrijden en Jansen vindt het genoeg geweest, zo stelt hij woensdagavond bij ESPN.

"Persoonlijk word ik heel erg moe van Maarten Brink. Ik heb het wel een beetje gehad met die man", begint Jansen in de uitzending van het programma Voetbalpraat als presentator Milan van Dongen hem vraagt naar de politieacties: "Er valt natuurlijk wel wat voor hun doel te zeggen, maar het is een politieke kwestie. Het wordt nu wel volledig over de rug van het voetbal gespeeld. Ook dat gedreig met de Champions League-wedstrijden. Het is een politiek probleem. Dan zou ik zeggen: probeer het dan met je acties ook bij de politiek gaan houden", stelt Jansen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Politiestaking bij Ajax-duels zeker niet de laatste: 'Kan ook bij Champions League of interlands zijn'

De politie staakt niet alleen bij voetbalduels in de Eredivisie, maar ook bij demonstraties van Extinction Rebellion. Jansen vindt echter dat er te veel op de voetballerij wordt gemikt: "Bij Extinction Rebellion staken ze niet eens, maar handhaven ze gewoon nog voor de veiligheid van die mensen. De rest is allemaal bij het voetbal. Daar raak je de politiek niet mee, want die vinden het heerlijk als een wedstrijd afgelast wordt. Het is nu wel een keer mooi geweest", vind de analist.

Tot slot heeft Jansen nog een advies voor Brink, die zich namens de politie veel bezig houdt met de stakingen: Volgende week is het Prinsjesdag en ik heb één tip. Als je mijn respect zou willen hebben dan zou ik daar eens een keer gaan staken. Dan tref je de politiek en niet de supporters en de voetbalclubs", besluit de oud-voetballer van onder meer FC Emmen.

Afgelopen week werd bekend dat het duel tussen Ajax en FC Utrecht niet door kan gaan wegens politiestakingen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Conflict tussen Koeman en Bergwijn zorgt voor hevige discussie aan Vandaag Inside-tafel

Aan tafel bij Vandaag Inside ontstaat een flinke discussie over het conflict tussen bondscoach Ronald Koeman en Steven Bergwijn.