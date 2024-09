Antwerp FC en Marc Overmars nemen ‘in alle stilte’ een belangrijk besluit

Het einde van het huwelijk tussen Antwerp FC en Marc Overmars is voorlopig nog niet in zicht. De voormalige technisch directeur van Ajax is sinds begin 2022 werkzaam bij de Belgische topclub, maar mag door zijn internationale schorsing vanwege grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn periode in Amsterdam al maanden geen werkzaamheden uitvoeren. Antwerp FC besloot desondanks om vorig jaar al ‘in alle stilte’ het contract van de sportief directeur te verlengen tot medio 2027.

Overmars trok in februari 2022 de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht, nadat was gebleken dat hij zich tijdens zijn periode als Ajax-directeur grensoverschrijdend had gedragen richting vrouwelijke collega’s. Niet lang na zijn vertrek bij Ajax had hij al een nieuwe baan: technisch directeur bij Antwerp FC. Overmars stelde Marc van Bommel aan als hoofdtrainer en Antwerp FC kroonde zich in 2023 tot kampioen van België. Dat succes kreeg echter geen passend vervolg. Bovendien moesten Antwerp FC en Overmars een flinke tik verwerken.

De voormalige Oranje-international werd in november door het Instituut Sportrechtspraak voor twee jaar geschorst vanwege zijn grensoverschrijdende gedrag in Amsterdam, waarvan één jaar voorwaardelijk. In eerste instantie gold de schorsing alleen binnen Nederland en had de straf geen grote gevolgen voor het directielid van Antwerp FC, maar dat veranderde toen de FIFA besloot de schorsing over te nemen. Daardoor mag Overmars inmiddels al maanden geen werkzaamheden uitvoeren in het voetbal. Zijn rentree is inmiddels aanstaande. De Nederlander mag in november weer aan het werk.

Contractverlenging voor Overmars

Antwerp FC sprak vorig jaar zijn vertrouwen in Overmars al uit door ‘in alle stilte’ zijn in 2026 aflopende contract met een jaar te verlengen. Dat meldt onder meer Het Nieuwsblad althans. “Overmars heeft zijn contact bij Antwerp verlengd. De Nederlandse directeur voetbalzaken tekende vorig jaar al - in alle stilte - bij tot 2027. Momenteel zit hij zijn laatste anderhalve maand schorsing uit”, zo leest het. CEO Sven Jacques heeft nooit gevreesd dat Overmars zou vertrekken bij Antwerp FC. “Marc is een voetbaldier, hè. Hij heeft er veel zin in. Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat hij bezig was met een vertrek. Komt er morgen iemand uit Saudi-Arabië of klopt Manchester City of United aan, dan kan ik het ook niet inschatten. Maar ik weet dat Marc daar momenteel niet naar op zoek is. Hij werkt met heel veel passie voor de club”, zo klinkt het.

Volgens Jacques is de contractverlenging van Overmars geen compensatie voor zijn jaar schorsing. “Dat is al een hele tijd geleden geregeld, vrij snel na het kampioensjaar was dat beklonken”, zo vertelt Jacques. “Dat hebben we toen gewoon niet gecommuniceerd”, aldus de CEO. Volgens Het Nieuwsblad laat het in ieder geval zien dat het met het wederzijdse vertrouwen wel goed zit. “Want op het moment van het akkoord was wel al duidelijk dat een sanctie dreigde”, aldus het medium.

