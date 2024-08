'Mislintat wordt terecht als schuldige gezien, maar Overmars heeft deze trend bij Ajax ingezet'

Wim Kieft vindt het 'terecht' dat de huidige financiële problemen van Ajax voor een groot deel in de schoenen wordt geschoven van Sven Mislintat, maar stelt dat diens voorganger Marc Overmars óók deels verantwoordelijk is. Beide ex-directeuren voetbalzaken van de Amsterdamse club deelden in hun werkzame periode in Amsterdam forse en langlopende contracten uit. Mede daardoor heeft de huidige technisch directeur van de club, Alex Kroes, nauwelijks een cent te besteden op de transfermarkt.

Sinds zijn aantreden heeft Kroes nog maar twee aanwinsten kunnen presenteren: de transfervrije Bertrand Traoré die overkwam van Villarreal en Juventus-huurling Daniele Rugani. Voordat de beleidsbepaler de markt op kan om bijvoorbeeld de nog altijd gedroomde komst van Wout Weghorst te realiseren, zal er eerst (flink) verkocht moeten worden. Dat is echter geen sinecure: "Ajax raakt zijn overbodige spelers aan de straatstenen niet kwijt", merkt Kieft op in zijn column in De Telegraaf. "Sowieso lijkt geen enkele club Ajacieden – ze staan inmiddels allemaal in de etalage – te willen kopen. Naast de transfersommen zijn ook de topsalarissen een probleem", schrijft de oud-international.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Berghuis weet wat er nog aan schort bij Ajax: 'Anders blijft het vallen en opstaan'

Mislintat trad in mei 2023 aan in Amsterdam en werd reeds in september weer op straat gezet. In de tussentijd wist de Duitser maar liefst twaalf (!) spelers aan te trekken. Op de transfervrije Branco van den Boomen na werd bovendien voor elk van hen een (soms forse) transfersom neergeteld én tekenden de betreffende aankopen steevast een contract voor vijf seizoenen. Veel van hen zouden niet of nauwelijks imponeren in het Ajax-shirt en mogen daarom nu alweer vertrekken om Kroes de nodige financiële ruimte te geven om de selectie van trainer Francesco Farioli naar eigen inzicht te versterken.

LEES OOK: Opvallend: Farioli roept Ajax-speler live op televisie tot de orde vanwege gedrag

Kieft vindt het echter dat niet álle problemen in de schoenen van Mislintat kunnen worden geschoven: "Sven Mislintat wordt terecht overal als één van de grote schuldigen gezien, maar Marc Overmars heeft de trend van megasalarissen bij Ajax ingezet", stipt de analist aan. Overmars was vanaf 2012 liefst tien jaar lang eindverantwoordelijk voor de activiteiten van Ajax op de transfermarkt en onder zijn bewind leek de club succesvol de aansluiting met de Europese top te hervinden toen in 2019 de finale van de Champions League op het nippertje werd misgelopen. Dat deed toenmalig trainer Erik ten Hag met een selectie waarin spelers als Hakim Ziyech en Dusan Tadic naar verluidt meer dan vier miljoen euro op jaarbasis binnenharkten, salarissen die eerder ondenkbaar waren bij Ajax. Kieft stipt de keerzijde van het beleid van Overmars aan: "Dat krijgt Ajax nu als een boemerang terug: middelmatige spelers die veel te veel verdienen willen niet weg."

LEES OOK: Chuba Akpom spreekt zich direct na heldenrol in Polen uit over toekomst bij Ajax

Wel is Kieft positief over het feit dat de Amsterdammers na de 1-4 zege op Jagiellonia Bialystok van donderdagavond zo goed als zeker is van deelname aan het hoofdtoernooi van de Europa League, al waakt hij tegelijkertijd voor al te veel euforie. "Goed voor Ajax is het vooruitzicht op deelname aan de Europa League, maar temper de verwachtingen. Het is niet reëel om de lat hoog te leggen. Want wellicht kan Francesco Farioli iets bewerkstelligen, het blijven dezelfde spelers en die zijn niet ineens veel beter", besluit Kieft het onderwerp.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Juventus-fans zeggen vrijwel allemaal hetzelfde na vertrek Rugani naar Ajax

De fans van Juventus laten aan de fans van Ajax weten wat ze kunnen verwachten van Daniele Rugani.