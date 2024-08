Berghuis weet wat er nog aan schort bij Ajax: 'Anders blijft het vallen en opstaan'

Ajax versloeg donderdagavond Jagiellonia met 1-4, maar toch was niet volledig tevreden. De middenvelder zag zijn ploeg goed spelen, maar ook op momenten tegenvallen.

Berghuis speelde als middenvelder een goede wedstrijd en leverde de assist voor het eerste doelpunt, die door Chuba Akpom tot doelpunt werd gepromoveerd. Daar ging een fijne steekpass van Berghuis aan vooraf. Ondanks de grote uitslag en de goede uitgangspositie voor het returnduel in Amsterdam komende week, had de voormalig Feyenoorder toch genoeg aan te merken op zijn ploeg. Tegen Voetbal International zegt hij: "Ik moet het echt naar mijn zin hebben om mijn beste spel te spelen. Tijdens de laatste twintig minuten lukte dat niet." Ajax scoorde twee keer in de eerste helft en twee keer in de tweede, maar viel na de 1-4 in de 69ste minuut wel weer wat terug.

Volgens de 46-voudig international mag men veel eisen van Ajax. "Die lat moet gewoon weer omhoog, zoals dat was toen ik hier ben gekomen. Ik merk dat de trainer met zijn staf dat ook wil. Dat is gewoon fijn, als je aan hetzelfde touw trekt. We moeten zien hoe snel dat proces kan gaan."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Berghuis vertelt waar hij op hoopt tijdens loting voor competitiefase Europa League

Het proces zou volgens Berghuis versnellen als er ook op de transfermarkt nog iets gebeurt. "Dat heb ik al eerder gezegd, als er nog twee à drie bij kunnen komen die ons aan de bovenkant versterken, dan kan het sneller gaan. Anders zal het met vallen en opstaan blijven gaan, misschien. Misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar je hebt toch ook niet voor niets zo'n moment als NAC-uit erbij. Op dat soort momenten, waarin het moeilijk wordt, heb je de echte karakterjongens nodig die je over de streep trekken. We gaan afwachten hoe dat gaat." Onlangs trokken de Amsterdammers wel de Italiaan Daniele Rugani aan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ajax is heel erg afhankelijk geworden van één speler'

Een zorgwekkende conclusie over Ajax, dat erg afhankelijk zou zijn van één basisspeler.