Berghuis vertelt waar hij op hoopt tijdens loting voor competitiefase Europa League

hoopt in de competitiefase van de Europa League naar aansprekende landen te kunnen gaan. In de voorrondes van de Europa League beleefde de aanvaller van Ajax weinig plezier aan de tripjes.

Ajax schakelde eerder al FK Vojvodina en Panathinaikos uit en zette donderdag een reuzenstap tegen Jagiellonia Bialystok, door in Polen met 1-4 te winnen. “Ik ben blij dat we deze uitgangspositie hebben. Dan kun je hopelijk ook mooie tripjes maken in plaats van naar Polen en Servië te gaan”, lacht Berghuis voor de camera van Ziggo Sport. “Ja, ik heb liever wat anders.”

Ondanks de ruime overwinning is Berghuis niet geheel tevreden over het wedstrijdverloop. “De laatste twintig minuten waren wel zonde. We liepen te veel uit positie. ‘Waarom?’, denk je dan. Uiteindelijk moet je dat wegstoppen en blij zijn met de 1-4 uitslag. Een goede uitgangspositie”, concludeert hij.

Berghuis denkt dat de foutjes bij Ajax wellicht het gevolg waren van de comfortabele voorsprong. “Ja, misschien sluipt het er langzaam in. Maar ik vind wel dat we van elkaar moeten eisen dat het wegblijft. We moeten gewoon in de structuur blijven spelen en ons ding doen.”

Volgens de aanvaller werd Ajax niettemin goed voorbereid door trainer Francesco Farioli. “Ik denk dat we goed in positie stonden en de juiste mensen aan de bal kregen. Ik denk dat onze trainer ons goed had voorbereid op waar de ruimtes lagen en welke ballen we moesten spelen. Uiteindelijk waren we denk ik superieur aan hen.”

