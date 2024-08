Chuba Akpom spreekt zich direct na heldenrol in Polen uit over toekomst bij Ajax

spreekt zich direct na het maken van zijn hattrick tegen Jagiellonia Bialystok uit over zijn toekomst bij Ajax. De 28-jarige Engelsman maakte tegen de Poolse kampioen zijn eerste drie doelpunten van het seizoen, waardoor de Amsterdammers een 1-4 zege boekten en met anderhalf been in de groepsfase van de Europa League staan.

In gesprek met Ziggo Sport-verslaggever Noa Vahle spreekt een glunderende Akpom van een 'perfect day'. Mede doordat zijn concurrent Brian Brobbey vanwege zijn deelname aan het EK later aansloot bij Ajax startte Akpom in zes van de zeven officiële wedstrijden die de Amsterdammers dit seizoen speelden in de basis. Dat hij daarbij niet tot scoren kwam, zat de aanvaller dwars: "Ja, dat was frustrerend", geeft hij toe. "Maar ik ben een positief persoon. Ik bleef het proberen, dat heeft zich uitbetaald."

'Normaal gesproken' is Akpom in de huidige selectie van Ajax de tweede spits achter Brobbey. Bovendien worden de Amsterdammers al geruime tijd gelinkt aan Wout Weghorst, wiens komst zou betekenen dat de Engelsman zomaar derde viool zou moeten gaan spelen. Bij de start van de voorbereiding gaf Akpom al aan dat hij niet nog een jaar op de bank wilde zitten - al bewees hij in zijn debuutseizoen regelmatig (ook als invaller) zijn waarde.

Vahle vraagt of Akpom inmiddels blijer is dan hij destijds was. "Ja natuurlijk", beaamt de spits. "Ik probeer me niet teveel op de geruchten te focussen. Zodra ik het Ajax-shirt aantrek probeer ik honderd procent te geven." Daarop vraagt Vahle door: "Is je gevoel over je verblijf bij Ajax veranderd, omdat je aan het begin van het seizoen een beetje twijfelde?" Akpom reageert: "Zolang ik hier ben doe ik mijn best. Dus ik probeer alle afleidingen te blokkeren. En wie zou er nou niet blij zijn om voor Ajax te spelen? Het is een hele grote club, dus ik ben dankbaar en blij om het shirt aan te mogen trekken."

